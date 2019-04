Anche “DemoS – democrazia solidale” correrà alle prossime elezioni regionali del Piemonte, il 26 maggio. E lo farà sostegno di Sergio Chiamparino con la lista “Chiamparino Sì DemoS-democrazia solidale”.

Il movimento promosso dal consigliere regionale del Lazio Paolo Ciani e da Mario Giro, già vice-ministro degli Esteri, è arrivato a Torino lo scorso dicembre e ad aprile ha stretto gli accordi con Sergio Chiamparino per le consultazioni regionali.

Infatti, Democrazia Solidale intende offrire il suo contributo ideale e organizzativo ad progetto politico “Sì al Piemonte del Sì” per «far vincere il Piemonte in un momento in cui le forze di governo rischiano di bloccare le potenzialità del Piemonte consegnandolo insieme al Paese intero alla decrescita infelice, all’assistenzialismo, ai sovranismi e al populismo», spiegano dal movimento.

Aggiunge la candidata di Demos e referente in Piemonte insieme a Piergiacomo Baroni, Elena Apollonio (nella foto): «Lo faremo rivolgendoci in primo luogo al largo mondo democratico solidale con l’obiettivo di rimettere in movimento le tante forze del mondo dell’associazionismo cattolico e laico, della società civile, dei corpi intermedi mettendo al primo posto l’attenzione alla cura delle persone e dell’ambiente nel quale viviamo. Lo faremo con una proposta politica ecologica integrale che riparta dal basso cercando di saldare il divorzio tra cultura e politica, tra valori e politica».

Per Demos «una grande attenzione sarà posta al governo dei territori non però con una visione chiusa, ma anzi con la prospettiva di connettere le politiche locali ai grandi temi europei e internazionali».

«DemoS, nella sua qualità di soggetto politico democratico e popolare, intende reinterpretare il senso della tradizione democratica italiana ed europea – nel segno del “nuovo umanesimo” evocato da Papa Francesco – e concorrere a dare risposta alla nuova domanda di un “centralità” intesa quale cifra di coesione della comunità in una stagione di frammentazione e di egoismo. Nel convincimento della necessità di una politica credibile, amata e rispettata, che sappia essere a misura delle fragilità e che , proprio per questo, possa essere a misura di tutto e di tutti», conclude Apollonio.