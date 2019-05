25 maggio 23

Per gli Exit Poll alla chiusura dei seggi il nuovo governatore della Regione Piemonte sarebbe il candidato di centro destra Alberto Cirio dato per vincente con una forchetta tra il 45 e il 49 per cento. Sergio Chiamparino si fermerebbe tra il 36 e il 40 per cento.

Intorno al 12/16 per cento Giorgio Bertola, candidato del Movimento Cinque Stelle, e tra lo 0 e l’1 Valter Boero.