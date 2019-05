Solo Exit Poll, ma i dati, fossero confermati dai voti reali, vedrebbero un Nord Italia governato totalmente dal centrodestra a livello regionale. Infatti secondo il Consorzio Opinio Italia di Antonio Noto, il candidato del centrodestra, l’europarlamentare di Forza Italia Alberto Cirio è il nuovo presidente della Regione Piemonte e avrebbe sconfitto Sergio Chiamparino, governatore uscente del centrosinistra.

Secondo le opinioni raccolte Alberto Cirio ha raccolto percentuali tra il 45 e il 49 per cento, Chiamparino il 36,5-40,5 per cento.

Il candidato del Movimento Cinque Stelle, Giorgio Bertola, porterebbe a casa una percentuale tra il 12 e il 16 per cento. Per Valter Boero, del Popolo della Famiglia un 0 e l’1 per cento. Per quanto riguarda il consiglio regionale a Palazzo Lascaris il centrodestra sarebbe al 50 per cento, al 34 il centrosinistra.