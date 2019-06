Come da programma. Dopo i ballottaggi arriva la nuova giunta che guiderà la Regione Piemonte. Mentre le voci su chi la comporrà ormai sono diventate incontrollabili e frutto più di supposizioni, se non addirittura fantasia, che di dati certi, Alberto Cirio presidente eletto, dopo aver sconfitto Sergio Chiamparino nel voto del 26 maggio, assicura che è questione di pochi giorni e la sua squadra verrà formalizzata.

«Lunedì ci sarà il mio insediamento ed entro la prossima settimana verrà formalizzata la nuova giunta regionale» assicura Cirio che aggiunge «sarà una squadra nuova e competente, formata da persone con i piedi ben piantati per terra».

Il nuovo esecutivo piemontese sarà composto da 11 assessori, di cui tre esterni, più il presidente. «E’ legittimo che tutte le componenti della maggioranza facciano le loro richieste» precisa Cirio in riferimento al fatto che si sia creato un certo dibattito all’interno del centrodestra sugli incarichi, ma puntualizza: «Spetterà a me, come presidente, raccogliere queste richieste ed equilibrarla. Sono convinto che riusciremo a farla».