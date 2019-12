Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’assestamento di bilancio 2019 della Regione. Il via libera dell’aula questa sera, con 27 sì e 12 no. Il provvedimento si è sbloccato a metà giornata, quando alla fine di una mattinata di riunioni la maggioranza di centrodestra che guida il Piemonte ha raggiunto un’intesa con le opposizioni per arrivare all’approvazione in tempi rapidi.