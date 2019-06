Sette assessori leghisti su undici e solo tre donne. Sono le cifre della giunta di Alberto Cirio composta nelle scorse ore e per cui il governatore del Piemonte firmerà le deleghe nelle prossime ore.

Dopo alcune giornate di trattative e le notevoli tensioni con Fratelli d’Italia che hanno costretto Giorgia Meloni in persona a intervenire, ecco delineata la squadra che guiderà il Piemonte per i prossimi cinque anni. Come dicevano sono sette gli assessori leghisti: da Fabrizio Ricca, già capogruppo in Consiglio Comunale a Torino, con deleghe Sicurezza, Giovani e Sport, a Matteo Marnati anche lui capogruppo in consiglio comunale a Novara nominato assessore all’Innovazione, Ricerca e Ambiente. Poi Vittoria Poggio, alessandrina con deleghe al Commercio, Turismo e Cultura; il cuneese Luigi Genesio Icardi diventa assessora alla Sanità; Marco Protopapa, alessandrino, si occuperà di Cibo e Agricoltura; il sindaco di Coazzolo Fabio Carosso sarà assessore all’Urbanistica, Montagna e Parchi; infine sempre per la Lega c’è anche Chiara Cauccino alle Politiche sociali, famiglie e bambini.

Due a testa gli assessori di Forza Italia e Fratelli d’Italia. In quota azzurra c’è Andrea Tronzano con deleghe a Bilancio e attività produttive e il fedelissimo di Cirio Marco Gabusi alle Infrastrutture e Trasporti. L’ha invece spuntata Roberto Rosso nel litigio interno con i colleghi di FdI per una poltrano all’assessorato ai Rapporti con il consiglio e Semplificazione. Mentre Elena Chiorino, già nel listino Cirio, sarà assessora all’Istruzione e politiche sociali.

Lunedì è prevista la prima riunione della nuova giunta.

Ecco nomi e deleghe della giunta Cirio:

Andrea Tronzano (Fi) Bilancio e attività produttive

Matteo Marnati (Lega) Innovazione ricerca e ambiente

Vittoria Poggio (Lega) Commercio Turismo e cultura (AL) Lega

Roberto Rosso (FdI) Rapporti con il consiglio e semplificazione Fdi

Fabrizio Ricca (Lega) Sicurezza, giovani, sport Lega

Luigi Genesio Icardi (Lega) Sanità

Marco Gabusi (Fi) Infrastrutture e trasporti

Marco Protopapa (Lega) Cibo e agricoltura

Fabio Carosso (Lega) Urbanistica, Montagna e Parchi

Chiara Cauccino (Lega) Politiche sociali, famiglie e bambini

Elena Chiorino (FdI) Istruzione e politiche sociali