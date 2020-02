E’ stata inaugurata, alla presenza delle autorità, la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale Alchemica, frutto dell’esperienza e dell’impegno delle Cooperative Frassati, che sorge in un luogo storico: l’ex Istituto Regio per la Vecchiaia, già conosciuto come Istituto Poveri Vecchi.

Completamente ristrutturato e rinnovato nel 2019, l’edificio sito in via San Marino 10 deriva dallo storico e imponente complesso del Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia di Corso Unione Sovietica, costruito nel 1880 da un allievo di Alessandro Antonelli. L’Istituto, ai tempi della sua costruzione, comprendeva cinque padiglioni di tre piani ciascuno per un’estensione totale di 25.000 mq che furono gravemente danneggiati dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. In seguito, il complesso fu restaurato e riqualificato diventando in parte sede della Facoltà di Economia dell’Università di Torino e in parte sede del servizio di continuità assistenziale della Città della Salute.

Nel 2018 il Comune ha indetto un’asta pubblica per non disperdere questo importante patrimonio comunale, nell’intento di rafforzare la rete di assistenza sanitaria per anziani non auto-sufficienti. Le Cooperative Frassati hanno accettato la sfida e vinto il bando con concessione cinquantennale, dando inizio agli imponenti lavori di ristrutturazione.

Con 144 posti letto, 5 piani panoramici e luminosi, numerosi spazi comuni e un’ampia area verde attrezzata, Alchemica RSA rappresenta un nuovo concetto di abitare, che coniuga cure socio-sanitarie d’eccellenza con un ambiente moderno dotato i tutti i comfort, innovativi servizi alla persona e un supporto emotivo e relazionale concreto. La missione della nuova Residenza è offrire ad anziani non-autosufficienti un luogo speciale dove sentirsi a casa e condurre una vita attiva e stimolante circondati da professionalità e attenzione.

La Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS nasce nel 1976 come impresa senza fini di lucro inizialmente dedita all’erogazione di servizi assistenziali e di reinserimento lavorativo all’interno della Città di Torino. Nel 1993 la Cooperativa Frassati si divide in due cooperative sorelle: “Servizi alla persona” e “Produzione lavoro”. Oggi le Cooperative operano a sostegno dell’articolato e complesso tessuto sociale della città metropolitana di Torino, impiegando circa 1.800 lavoratori e gestendo oltre 120 servizi.