Dall’Inferno al Paradiso. Il passo può essere breve. Il Milan fino a poche ore fa era spalle al muro con Yonghong Li che non ha versato i 32 milioni dell’aumento di capitale. Poi la famiglia Ricketts che esce allo scoperto e con un comunicato annuncia che ha interesse ad acquisire le quote di maggioranza della società rossonera.

E le premesse sono note dolci per le orecchie dei tifosi: «Sarà un progetto di lungo periodo, per ottenere nel tempo nuovi successi. Così come abbiamo fatto con i Chicago Cubs».

Già, perché i Ricketts, made in U.S.A, sono i proprietari della squadra di baseball acquistata per 875 milioni di dollari nel 2009.

I Cubs valgono 2,6 miliardi di dollari e sono il 18° club sportivo di maggiore valore al mondo.

Ma non solo. Il miliardario Thomas Richetts , classe ’66, uomo di riferimento della famiglia, è amministratore dell’Investment Bank di Chicago. Patrimonio che ammonta su circa 2,4 miliardi di dollari.

Famiglia Ricketts detiene 6-7% di TDAmeritrade (broker online fondato da J. Ricketts), detiene 20-25% della TV Sportiva NBCS Chicago, Thomas Ricketts è co-fondatore banca investimento Incapital LLC, Pete Ricketts è governatore dello Stato del Nebraska. Il capo famiglia è John Joseph Ricketts, fondatore della TD Ameritrade Holding Corporation, una società di brokeraggio di cui oggi possiede il 7% e che nel 2017 ha avuto un fatturato di 3,6 miliardi di dollari. Repubblicani avrebbero donato per la campagna elettorale di Trump un milione di dollari.

Torniamo al comunicato di “famiglia” e al Milan. Eccolo:

“La Famiglia Ricketts non solo Tom è interessata nell’acquisizione delle azioni di maggioranza del Milan. Dal momento in cui Tom è la persona centrale, l’intera famiglia e tutte le risorse della famiglia sono coinvolte, come nel caso dei Cubs. La famiglia Ricketts ha portato un titolo ai Chicago Cubs dopo investimenti a lungo termine ed essendo focali e centrali nel progetto della squadra, di ciò che la circonda, per i tifosi e per la città di Chicago. La famiglia vorrebbe portare lo stesso approccio all’AC Milan. (Non ci sarebbero modifiche rapide ma investimenti a lungo termine per assicurare un successo duraturo)”

Come detto qui le chiacchiere stanno a zero e si fa sul serio. Buon per i tifosi del Milan, che da stasera si sento meno all’Inferno.