Torna la Festa in Rosso di Rifondazione Comunista. Organizzata dai circoli Avigliana, Collegno, Grugliasco e Rivoli il programma prevede il 28 novembre jazz con il trio di Andrea Vitali, il 29 novembre la presentazione del libro “Ancora dodici chilometri” e “Migranti in fuga sulla rotta alpina” di Maurizio Pagliassotti. Un evento quindi, all’insegna della condivisione e del confronto. Il luogo degli eventi sarà al circolo Enrico Berlinguer in via Allegri 17 a Collegno.