La sindaca Chiara Appendino tenta di porre fine ai mormorii che in queste ore parlano di rimpasto. Dopo la riunione di maggioranza si è aperta la partita ad “Indovina Chi?” per dare un volto al nuovo capogruppo e ai nuovi assessori dopo che secondo voci di corridoio sempre più insistenti danno certo l’addio di Federica Patti e Paola Pisano.

Per quanto riguarda la capogruppo Chiara Giacosa sarebbe intenzionata a fare un passo indietro.

A questo proposito un nome emerso sulle pagine dei quotidiani è quello del consigliere-attore Massimo Giovara. Una voce che però non trova conferma tra elementi della maggioranza che sostengono che nessun nome è stato fatto e che anche per quanto riguarda gli assessori ci saranno altre riunioni. Mentre invece l’arrivo di un nuovo capo di gabinetto che sostituisca Paolo Giordana è confermato.

Insomma un rimpasto della domenica a cui, come detto, il lunedì ci pensa la sindaca a mettere un freno.«In virtù delle ultime indiscrezioni di stampa – dice Appendino – mi sembra opportuno precisare che ieri durante la riunione con la maggioranza, per giunta calendarizzata da diverso tempo, non è stato toccato il tema del rimpasto della giunta comunale, mentre è emersa la necessità di nominare in tempi brevi un capo di gabinetto».

«Inoltre di concerto con i consiglieri di maggioranza è stato deciso di convocare una nuova riunione per discutere insieme alla giunta delle linee programmatiche di breve, medio e lungo periodo, alla luce del piano di rientro presentato alla Corte dei Conti”», conclude Appendino.