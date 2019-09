Primo giorno di scuola per alcuni e il ritorno in aula per altri. Tra le tante voci di augurio agli alunni torinesi e piemontesi c’è anche quella del presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia:

«Oggi è il gran giorno – dice Allasia – sta per ripetersi quel momento emozionante che per migliaia di alunni, docenti e collaboratori piemontesi è da sempre il primo giorno di scuola».

«Per alcuni, i più piccoli è l’inizio di un nuovo cammino, che stagione dopo stagione, li porterà sino alla matura età. L’auspicio è quello che sia un anno proficuo, affinché le fatiche quotidiane degli studenti non siano vane e che la scuola possa svolgere al meglio la sua missione. In bocca al lupo!», conclude Stefano Allasia.