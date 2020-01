Si sono finti addetti Smat e con la scusa di riscuotere pagamenti o effettuare controlli hanno cercato di farsi aprire le porte di casa. Accede a Rivalta dove sono state raccolte numerose segnalazioni negli scorsi giorni.

Per questo Smat ha precisato che non è prassi aziendale fare controlli o riscuotere pagamenti a domicilio. Il personale Smat accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori e non ha bisogno di entro in casa.

Inoltre tutti gli addetti Smat hanno tesserino con logo Smat e numero di riferimento, foto e nome dell’addetto. In caso di dubbi, per avere conferma dell’intervento, si consiglia di contattare il Numero Verde 800-060 060 attivo 24 ore su 24.