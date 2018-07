Un impianto semaforico di emergenza per evitare altre tragedie. È quanto deciso dalla giunta di Rivarolo canavese per il sottopasso di via Galileo Ferraris dopo che lo scorso giugno in seguito a un nubifragio è morto annegato un operaio di Favria.

Poichè non è possibile evitare altri allagamento il Comune ha dato incarico di progettare un impianto semaforico che entrerà in funzione in casi di emergenza quando il livello dell’acqua sarà oltre la soglia di sicurezza. Una misura in più visto che i segnali istallati all’ingresso del tunnel non sono bastati per tutelare l’incolumità dei cittadini.

Intanto le procura di Ivrea sta proseguendo le indagini per omicidio colposo.