E’ uscito il nuovo numero della Rivista Solidea – lavoro, mutualismo e comunità, il secondo del 2018 si presenta con un nuovo look, rinnovato nella copertina e arricchito di contenuti con un focus di approfondimento dedicato ai 40 anni della Legge Basaglia, ma anche articoli sui temi della #cooperazione e del #WelfareAziendale.

La Rivista SOLIDEA è un progetto culturale che nasce dall’esperienza mutualistica delle Società di Mutuo Soccorso e delle Cooperative Sociali che si propone di:

1) OFFRIRE uno spazio dedicato dove è possibile far emergere la complessità del sociale, analizzandola con spirito critico e curiosità.

2) INTERROGARE/INTERROGARSI sui processi sociali in corso, senza timore di affondare lo sguardo ma andando alla fonte, confrontandosi con chi sta partecipando in prima persona alle trasformazioni del welfare, alla costruzione di reti di prossimità, a nuove forme di mutualità, alla progettazione di nuove forme per gestire e condividere i beni comuni.

3) METTERE AL CENTRO i protagonisti del lavoro sociale, proponendosi come strumento di lavoro, formazione, scambio culturale, messa in rete di esperienze, buone pratiche cooperative e di innovazione sociale.

4) ESPLORARE E INDAGARE quali sono i nodi, i traguardi raggiunti, le prospettive, le sfide, le contraddizioni, le difficoltà che inevitabilmente emergono quando si cerca di decifrare i processi sociali in corso. In particolare, si tratta di approfondire in modo critico le esperienze virtuose e le buone pratiche attivate all’interno dei nostri tre grandi contenitori tematici: MUTUALISMO, LAVORO, COMUNITA’.

5) MESCOLARE E CREARE RETI per moltiplicare i punti di vista da cui guardare la realtà sociale, attraverso contributi originali che informino e sollecitino riflessioni.

6) PROMUOVERE una cultura del mutualismo capace di dialogare con le sfide poste dal secondo welfare e in grado di intercettare le nuove esigenze di partecipazione e auto-organizzazione delle persone.

7) CONTRIBUIRE A PRODURRE CAMBIAMENTO, offrendo lenti nuove per leggere i processi sociali: la frammentazione e il disorientamento ma anche la passione e la creatività che anima chi lavora in ambito sociale.

Oggi, a sette anni dall’uscita del primo numero, la rivista si presenta strutturata, con nuove collaborazioni importanti all’interno della Redazione, frutto della condivisione delle linee del progetto editoriale, per affrontare con rinnovata capacità di osservazione e analisi una realtà in continua trasformazione, che oggi richiede sempre più efficaci strumenti di decodificazione.

ABBONARSI diventa allora un segnale di interesse, la voglia di condividere un pezzo di strada partecipando in prima persona alla costruzione di una rete di esperienze culturali e sociali che a loro volta possono diventare moltiplicatori di nuove reti.

Tutte le informazioni su:

