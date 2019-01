Stefano Torrese, oltre ad essere il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale, è il candidato sindaco di Rivoli, in provincia di Torino.

Il pentastellato, nonostante le alleanze di governo tra M5s e Lega, ha aperto la campagna elettorale per le amministrative andando proprio contro Matteo Salvini e definendo “assurdità pericolose” le decisioni e le affermazioni del Ministro dell’Interno.

Per Torrese, infatti, la Rivoli guidata in futuro da un’amministrazione grillina sceglierà la strada dell’accoglienza. Quindi idee le sue più vicine al centrosinistra in questo momento che, come detto, ai suoi alleati di governo.

Il candidato sindaco chiarisce bene il suo pensiero attraverso un post apparso su facebook.

«Per il tema dell’immigrazione – scrive Stefano Torrese – la nostra storia e la nostra azione politica a Rivoli parlano chiaramente». «Se si vuole fare campagna elettorale – spiega – continuando a citare le assurdità pericolose di Salvini si è liberi di farlo. La realtà è che per noi Rivoli sarà una città luminosa e accogliente capace di integrare i migranti e chiunque abbia voglia di entrare a far parte produttivamente della nostra comunità», conclude Stefano Torrese.

E qualcuno sotto il suo post commenta: «Stefano Torrese hai dimostrato una volta per tutte che votare per te o per il Pd non fa differenza».