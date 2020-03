Causa emergenza Coronavirus l’amministrazione comunale di Rivoli, in provincia di Torino, ha stabilito, in relazione al decreto che tra i provvedimenti prevede la chiusura dei servizi educativi e dell’infanzia fino al 3 aprile, l’abbuono del pagamento delle settimane non fruite dei servizi comunali asilo nido e trasporto scolastico.

«Dato il particolare momento di emergenza sanitaria e di conseguenti difficoltà anche economiche delle famiglie– spiega Laura Adduce Assessore all’istruzione e vicesindaco – l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario dare un segnale a chi usufruisce dei servizi comunali a domanda individuale quali asilo nido e trasporto scolastico. In questo modo, le famiglie interessate sono da ritenersi esentate dal pagamento dall’ultima settimana di febbraio a tutto il mese di marzo».

«Tale misura – conclude Adduce – verrà garantita anche in caso di proroga del periodo di chiusura delle scuole a causa del proseguimento di emergenza epidemiologica da Covid 19».