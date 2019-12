7900 euro, la cifra che avrebbe pagato Roberto Rosso a boss della ‘Ndrangheta in cambio di voti. E che nelle intercettazioni diventano caramelle.

“Eh…5 e bon tagliamo la testa al toro”. “Glielo dico, provo a dirglielo”. “Cinque, e tre ‘caramelle’ le han già prese. E bon“. Questo è quanto intercettato nel corso dell’operazione Fenice che ha portato oggi a 8 misure cautelari tra cui Roberto Rosso che oggi si è rimesso dal suo ruolo di assessore. Le caramelle sarebbero le migliaia di euro promesse in cambio di voti: dovevano essere 15 in tutto, ma poi solo 7900 sono stati pagati. Infatti, dalla conta dei voti Rosso avrebbe sostenuto di aver preso meno voti del promesso e per questo non avrebbe più voluto pagare. “No – disse Rosso all’imprenditrice Enza Colavito, che fece da intermediaria, in una telefonata intercettata – io ho verificato e sono dei cacciapalle incredibili. Diglielo pure“.

Rosso avrebbe anche fatto riferimento al Comune di San Gillio, residenza della famiglia di un boss, in cui avrebbe però raccolto solo due preferenze. Ci volle dunque una vera e propria trattativa perché Rosso decidesse di “corrispondere una somma di denaro corrispondente alla metà di quella precedentemente pattuita”. Secondo il giudice, il neo consigliere regionale affrontò la questione con una “serietà” che dimostra la “consapevolezza della caratura criminale” dei suoi interlocutori e avvertì “il concreto pericolo di conseguenze indesiderabili”.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Rosso non solo avrebbe avuto contatti telefonici ma anche di persona con uomini delle ‘ndrine. In particolare avrebbe incontrato Onofrio Garcea, esponente del clan Bonavota in Liguria che aveva il compito di riorganizzare un gruppo a Carmagnola, nel comitato elettorale di via Alfieri a Torino. Mentre i due due mediatori, l’imprenditrice Enza Colavito e Carlo De Bellis, hanno incontrato Rosso in piazza San Carlo. E in tutte le occasioni, precisano gli inquirenti, Rosso sarebbe stato perfettamente consapevole di chi erano i suoi interlocutori.

Ironia della sorte, proprio Rosso nel 2014, in qualità di deputato alla Camera, fu tra i firmatari di una interpellanza su rapporti tra la ‘Ndrangheta e le istituzioni in cui compariva anche il nome di Onofrio Garcea.