Di certo non c’è ancora nulla. Ma il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus sta infiammando i discorsi non solo degli appassionati di calcio, ma di tanti curiosi di sapere se davvero Cr7 vestirà la maglia bianconera.

Al punto che anche la sindaca Chiara Appendino del capoluogo piemontese ha confessato di seguire con apprensione la vicenda da tifosa juventina, ma anche per il risvolto che avrebbe sull’economia e il turismo cittadino.

E mentre pare che emissari del campione portoghese saranno nelle prossime ore a Torino per visionare una villa in collina (in strada San Vito Revigliasco) e in attesa delle trattative, dell’annuncio del giocatore e dei due club, c’è chi si è portato avanti immaginando la maglia della Juventus numero 7 con il nome di “Ronaldo”.

Non si tratta però solo di fotomontaggi di qualche abile utilizzatore di Photoshop. Già, per chi volesse essere il primo ad indossare la maglia bianconera di Cristiano Ronaldo basta andare su Amazon. CLICCA QUI PER VEDERE L’ANNUNCIO

Lì una ditta, secondo il logo presente nell’annuncio, Maestri del calcio, di Trezzando sul Naviglio, in provincia di Milano, l’ha già messa in vendita: 20 euro taglia dai 2 anni alla XL da adulto come replica autorizzata ufficiale.

E nel caso non venisse si sarebbe comunque acquistato una rarità.