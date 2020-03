Nella Torino chiusa in casa per l’emergenza Coronavirus si riscopre la solidarietà tra vicini. E nei condomini ci si organizza con ronde di volontari per aiutare chi è più in difficoltà.

Accade ad esempio in un palazzo del centro dove è stato creato un servizio destinato agli over 75 e alle persone in isolamento precauzionale o che hanno bisogno d’aiuto: una decina di inquilini si è già detto disponibile per le commissioni dalla spesa alla farmacia.

Mentre c’è anche chi nonostante la sanificazione straordinaria delle strade di Torino sia già in atto ha deciso di darsi al fai-da-te spargendo confezioni di alcool denaturato sui marciapiedi davanti a casa.