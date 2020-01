Sono state raccolte quasi duemila firme, in pochi giorni, per protestare contro i disservizi causati ai pendolari dal nuovo orario della Linea Sadem che collega Torino centro all’Aeroporto. Disservizi che sono iniziati l’8 dicembre e continuano a creare disagi ai casellesi, borgaresi e ai pendolari che quotidianamente utilizzano il servizio per recarsi a Torino per lavoro o studio.

Per questo motivo il Consigliere Daniele Valle del Partito Democratico ha presentato un interrogazione all’Assessore regionale competente.

«Ho presentato un’interrogazione per sapere dall’Assessore regionale ai Trasporti se e come intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, per risolvere disagi e criticità che moltissimi cittadini, residenti in particolare nei Comuni di Borgaro e Caselle Torinese, stanno vivendo a causa della recente rimodulazione del servizio di trasporto Sadem, linea 268, che collega Torino Centro con Torino Aeroporto», dichiara il Consigliere regionale Daniele Valle.

«Lo scorso 8 dicembre, infatti – prosegue Valle – la linea è stata riorganizzata con l’introduzione del nuovo servizio Express da Porta Nuova all’Aeroporto di Torino, con una sola sosta intermedia e, quindi, senza le fermate di Borgaro e Caselle Torinese e con una riduzione drastica delle corse della linea 268, modifica che ha penalizzato non solo i passeggeri dello scalo aereo, ma anche chi dalla zona deve raggiungere Torino per motivi di lavoro o di studio. La linea Express rappresenta un’opportunità positiva, ma deve continuare ad esser affiancata da tutte le corse della linea 268 che devono essere ripristinate, come richiesto anche dai Sindaci dell’area».

«Nel 2020 è prevista una sospensione del treno Torino – Ceres che, presumibilmente, incrementerà l’utenza della linea 268 e, pertanto, anche alla luce di questo fatto, sarebbe importante intervenire per ripristinare completamente il servizio».

È stato creato un gruppo Facebook “Firma orari Sadem” dove quotidianamente i pendolari aggiornano sui disservizi o su criticità del servizio.

A titolo di esempio ieri sera un utente ha segnalato: «Questa sera alle 18,35 il Sadem express è partito da porta nuova con due passeggeri: praticamente un servizio taxi per l’aeroporto». E chi utilizza i mezzi per una mobilità sostenibile rimane lì, fermo ad aspettare…