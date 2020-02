Non è la prima volta che lo dice. E anche questa volta lo fa attraverso il social. Quindi non è una novità che questa maggioranza di governo Pd-M5s a Mauro Laus, senatore del Partito Democratico vada stretta.

Ma è sul disegno di legge che riguarda il salario minimo e la giusta retribuzione che Laus si scatena e minaccia ancora una volta di lasciare. Troppi ritardi sostiene e un atteggiamento da parte del governo che non gli va proprio giù.

Delega nuovamente ad un post la sua rabbia:«Oggi in commissione lavoro del Senato chiederò di affrontare il tema del salario minimo-giusta retribuzione… Se non avrò soddisfazioni nella risposta mi sentirò libero da impegni…». Non solo. «Stessa cosa se il mio disegno di legge sugli assegni di cura per i malati cronici non autosufficienti – aggiunge Laus – non dovesse essere iscritto nella commissione Sanità. Quello che sostenevo stando all’opposizione sostengo in maggioranza! Il lavoro non mi manca».