Se arriverà in Sala Rossa lei promette che voterà contro. La sindaca di Torino Chiara Appendino difende il Salone dell’Auto al Valentino ed è pronta votare contro la mozione che vede come prima firmataria la consigliera di maggioranza, la grillina Viviana Ferrero.

La presidente del consiglio comunale infatti ha presentato un documento contro le manifestazioni fieristiche nel parco del Valentino. Appendino annuncia il suo voto contrario mentre commenta la possibilità di spostare da Torino a Milano il Salone, che quest’anno ha portato sotto la mole 700 mila persone, come ricorda la prima cittadina.

«Insieme all’assessore Sacco abbiamo incontrato il presidente del parco del Valentino, Andrea Levy e gli abbiamo garantito il pieno supporto da parte della Città. Stiamo ragionando in un’ottica pluriennale anche di comunicazione e quindi noi siamo a disposizione. So che che ci sarà un voto in Consiglio comunale – ha concluso – e io voterò contro la mozione»