Solo un gioco: così si sono giustificati i ragazzi denunciati a Saluzzo, in provincia di Cuneo, per aver rubato una bicicletta e per averla lanciata dal primo piano di un centro commerciale.

I giovanissimi, dopo aver forzato il lucchetto che la teneva la bici legata ad un palo, l’hanno sollevata e l’hanno scaraventata dal balcone del primo piano.

Una volta fermati dai carabinieri si sarebbero giustificati affermando che si trattava di un “gioco”. Come detto i ragazzi sono stati denunciati per furto e danneggiamento aggravato.