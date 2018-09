«Salvini a testa in giù in centro a Torino. Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero?», questo è stato il commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini su Twitter in cui ha postato le foto scattate dai nostri cronisti e pubblicate sul nostro quotidiano Nuova Società relative ad un murales apparso in piazzale Valdo Fusi a Torino, in cui il leader della Lega è raffigurato a testa in giù.

Ora arriva la condanna di quest’azione da parte del Partito Democratico e la solidarietà per bocca del capogruppo in consiglio comunale dei Dem Stefano Lo Russo.

«Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Ministro dell’Interno Matteo #Salvini per il grave episodio del murales apparso a Torino che lo ritrae a testa in giù. Siamo quanto di più lontano politicamente dalle sue posizioni e dalle sue azioni ma questa cultura dell’odio non ci appartiene», dice Stefano Lo Russo.

foto di Nuova Società