L’attacco di Matteo Salvini, segretario federale della Lega, è arrivato da Ravenna, dove il leader leghista era impegnato in un comizio. Il tutto è nato da una risposta data ad una signora che suggeriva a Salvini di mangiare Nutella per ristorarsi dal freddo, la cui risposta però, filmata e messa in rete, ha dato adito ad un vera e propria guerra in rete: «Ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che utilizzano prodotti italiani. Preferisco mangiare italiano, se posso scegliere, e aiutare gli agricoltori italiani. Perché ce n’è bisogno».

La memoria storica di internet però, ha subito messo in evidenza un post del 2015 dello stesso segretario della Lega in cui inneggiava alla “Nutella libera”, attaccando l’allora ministro francese dell’ecologia, la socialista Royal, la quale invitava i cittadini a non mangiare più la Nutella per salvare il Pianeta. Poiché contiene olio di palma, che sarebbe causa della deforestazione del pianeta.

Ovviamente le repliche, alle dichiarazioni di Salvini, non si sono fatte attendere, sopratutto qui in Piemonte, dove la Ferrero è nata. In primis Maria Grazia Grippo, consigliere comunale del Partito Democratico che, dalla propria pagina social risponde: «Viene da chiedersi se il presidente della Regione Cirio farà altrettanto o prenderà le distanze da un Salvini che colpisce a freddo una delle principali aziende del nostro territorio … magari possono consigliarlo i tanti leghisti suoi assessori che di certo avranno cercato un confronto con il loro leader dopo una dichiarazione tanto severa sul conto di una realtà che ha fatto grande il nome del Piemonte nel mondo. Si facciano avanti i maestri di coerenza, questo è il momento: perché almeno si sappia quante e quali sono le teste pensanti nel partito del rutto libero».

Anche a livello nazionale, qualcun’altro non ha digerito le affermazione del leader leghista, come Matteo Renzi: «Nei giorni di Ilva, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato, il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella. La Nutella, sì, la Nutella. Dice che così sembra più vicino al popolo. E io ingenuo che insisto a voler parlare di cantieri, tasse, Europa».

Intanto Bamsi Akin, general manager di Ferrero Hazelnut Company in Turchia ha risposto all domande fatte dalla Bbc in merito alla questione delle nocciole Turche: «Se siamo certi che un prodotto è frutto di pratiche non etiche, non lo tocchiamo. Stiamo cercando di fare il massimo sforzo per migliorare le pratiche con lo sviluppo di programmi di educazione e formazione. Il sistema è completamente pulito? Penso che nessuno potrebbe dirlo, ora. Ma abbiamo gli strumenti per monitorare la produzione dei nostri fornitori. E siamo sempre onesti nelle comunicazioni con i consumatori».