Le riserve sono sciolte: il San Giovanni hitech diventa realtà. Infatti l’apertura delle buste ha permesso di individuare gli sponsor che contribuiranno a sostenere lo spettacolo dei droni, vera novità di quest’anno, dieci più costosa dei tradizionali fuochi d’artificio da 40mila euro.

Per l’organizzazione dell’evento, hanno aderito al bando di sponsorizzazione le aziende TIM, Ericsson, Aizoon, Gruppo Iren, Open Fiber e Thales Alenia Space, tutte realtà leader nei settori della connettività, dell’innovazione e della sperimentazione nel settore aerospazio.

Grazie a loro Torino diventerà la prima città europea a proporre uno spettacolo artistico con droni e a basso impatto acustico e ambientale.

Confermata anche la nuova location di piazza Castello che ospiterà non solo il Farò del 23 ma anche lo spettacolo finale con i droni che sorvoleranno Palazzo Reale.

Ecco il programma dei festeggiamenti: ‪Sabato 23 giugno‬ Murazzi del Po ore ‪14.00 – 18.00‬ – “Cittadini e turisti: tutti in canoa” Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio

Piazza Statuto – Via Garibaldi – Piazza Castello ore 17.00 – “Aspettando San Giovanni – Sfilata inaugurale con la partecipazione di un Team della Rappresentativa Nazionale Majorettes F.I.G.M. accompagnato dal Corpo Musicale Torinese in occasione del “Bands and Majorettes Meeting” – Eurobanda 2018, a cura della Pro Loco Torino, della Federazione Italiana Gruppi Majorettes e dell’Associazione Regionale Piemontese Bande Musicali

Lungo le vie del centro, corteo storico

ore ‪18.30 – 22.00‬ – Sfilata in costumi d’epoca

Palazzo Civico ore 20.00 – “Premio Tesi di Laurea su Torino” – Consegna al Sindaco della Città della tesi di laurea vincitrice , a cura dell’ Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino

Piazza Castello ore 22.00 – Accensione Farò ‪Domenica 24 giugno‬ Duomo ore 10.00 – Gianduja e Giacometta con i personaggi dello Storico Carnevale di Ivrea attendono le Autorità sul sagrato ore 10.30 – Messa Solenne – Distribuzione dei pani della Carità

Piazza Castello Ore 10.00 – Arrivo motoraduno, a cura Sezione di Torino – Motoraduno VVF Italia ore ‪10.00 – 13.00‬ – “Pompierinpiazza” – per i più piccini “Pompieropoli” diventare pompiere per un giorno.

Murazzi del Po ore ‪14.00 – 18.00‬ – “Cittadini e turisti: tutti in canoa”, uscite sul fiume: lezioni di canoa e canottaggio

Corso Moncalieri 18 ore ‪10.00 – 21.00‬ – Torneo di beach volley “San Giovanni 2017” – con sedici squadre, miste, aperto a tutti, a cura del Circolo Amici del Fiume

Via Morgari 14 – Casa del Quartiere di San Salvario ore ‪11.00 – 12.30‬ – “Il farò portatile” – Laboratorio di creazione di lanterne luminose nel cortile della Casa per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura dell’Associazione Culturale Pentesilea

Mastio della Cittadella ore ‪11.30 – 14.30‬ e 17.30 – Tre momenti recitativi del “1706 : San Giovanni di guerra” – Rievocazione storica

Fiume Po ore ‪14.30 – 19.00‬ – Regata di canottaggio (Castello del Valentino – Circolo Amici del Fiume), a cura del Circolo Amici del Fiume ore ‪19.00 – 21.30‬ – “Palio in canoa” (Ponte Umberto I – Circolo Amici del Fiume)

‪Piazza Carlo Felice – Via Roma – Piazza San Carlo‬ ‪ore 18.30 Partenza sfilata della Fanfara dei Bersaglieri da Piazza Carlo Felice e arrivo ore 19 in Piazza San Carlo, a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Lamarmora di Torino‬

Piazza Vittorio Veneto ore 16.00 – Partenza sfilata auto storiche con Gianduja, Giacometta e le Giacomette, per le vie del centro cittadino, a cura della Famija Turineisa in collaborazione con Automotoretrò e Registro Fiat Italiano

Piazza Castello

ore ‪21.15 – 22.15‬ – Esibizione musicale “Percorsi sonori anni ‘70 – ’80 ”, a cura dell’Associazione Largabanda a seguire ….. Spettacolo finale con giochi di luce e coerografie aeree di droni luminosi