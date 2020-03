Si può fare festa anche in piena emergenza Coronavirus? Sì, certo e per di più stando ognuno a casa propria, come stabilito da regole e decreti.

E si balla lo stesso, da un balcone all’altro, come è accaduto questa sera a Torino. Anche balli di gruppo come la Macarena! Quartiere di San Salvario. Come testimonia questo video.

Scrive su facebook chi ha girato il filmato e lo ha postato: «Perché adoro San Salvario? Perché nei momenti tristi e incerti…c’è allegria c’è speranza». Mentre altre iniziative sono in programma anche per la serata di domani. Tutto questo è comunità.