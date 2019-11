In due giorni il gruppo Facebook delle sardine di Torino ha superato le 27.000 adesioni. Nato dopo i successi delle manifestazioni di Bologna e Modena dove sono scesi in piazza in migliaia contro la Lega e Matteo Salvini, il gruppo sta lavorando per evento anche sotto la Mole. Un flash mob a dicembre, probabilmente.

Per ora i promotori delle Sardine torinesi hanno deciso di non rilasciare interviste e parlano solo attraverso i post del gruppo “6000 sardine a Torino”.

«Questo – scrivono – è un gruppo spontaneo nato dal rifiuto del’odio e delle idee sovraniste e razziste ed è cresciuto ben oltre le aspettative degli amici che lo hanno creato nessuno dei quali ha tessere o partiti di riferimento e nemmeno le idee di ciascuno probabilmente combaciano esattamente con quelle degli altri».

«Questa – dicono – è la ricchezza dell’idea, tutti uniti da ideali di democrazia, solidarietà ed eguaglianza da condividere e difendere. Siamo contrari ai fascismi delle attuali destre e non vogliamo etichette, non cerchiamo invettive e odio ma allegria e speranza contro l’imbarbarimento della politica prodotto da Salvini e dai suoi alleati e sostenitori».