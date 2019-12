Sono tante le sardine che hanno riempito Piazza Castello a Torino. Secondo i promotori almeno 30 mila, cinque mila in più di quanto previsto.

In piazza la voglia di dire basta alla violenza dei toni e alle politiche inconcludenti. Piazza castello si riempie quasi tutta in pochi minuti all’approssimarsi delle 19.

Da tutto il Piemonte persone di ogni età e di ogni tipo di cultura arrivano muniti di sardina fatta in casa ritagliata dai giornali o lavorata con maglia e stoffa per chiedere attenzione ascolto.

«Non dobbiamo essere noi a dare le risposte, ma è la politica a doverlo fare, dicono quasi tutti gli intervistati mentre dal palco si intona una “Bella Ciao” muta, sibilata tra le labbra, per ricordare il bisogno di visibilità e risposte coloro che vittime di violenza parlare non possono. C’era con un gran cilindro e t-shirt blu. Il papà della manifestazione torinese Paolo Ranzani che non nasconde l’emozione. «Non ci sono pinguini. Non ci sono squali,- dice – solo sardine strette strette per la democrazia».

(foto di Rosanna Caraci)