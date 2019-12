Francesco Sicari, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle e presidente del consiglio comunale di Torino, questa sera parteciperà alla manifestazione delle Sardine indetta nel capoluogo piemontese.

«Questa sera sarò in piazza con le Sardine perché questa piazza esprime valori nei quali mi riconosco, ed il messaggio deve essere chiaro: contro odio, xenofobia e maleducazione non si può camminare divisi», annuncia in un post Sicari che alle 19 sarà con le altre Sardine in piazza Castello.

«Le divisioni – scrive ancora – fanno il gioco dei seminatori di odio e dei neofascismi, loro hanno le idee molto chiare e infatti si muovono uniti».