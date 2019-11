Il trasporto pubblico locale a Torino di ferma nuovamente, dopo le agitazioni sindacali delle scorse settimane domani venerdì 22 novembre le organizzazioni Ugl Autoferrotranvieri e USB, Unione Sindacale di Base settore trasporti, hanno indetto uno sciopero generale aziendale per tutte le 24 ore, in merito ai temi correlati al piano industriale ed altre tematiche aziendali di GTT. A questo proposito il comune di Torino ha deciso di sospendere la ztl attiva solitamente tra le 7.30 e le 10.30. Nessuna sospensione, invece, per i divieti previsti sulle corsie preferenziali di trasporto pubblico