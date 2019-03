Domani 8 marzo si ferma il trasporto pubblico a Torino. La sigla Ugl Autoferrotranvieri ha indetto uno sciopero di 24 ore di bus, tram e metropolitana. Le fasce garantite andranno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15 per il servizio urbano, suburbano e metropolitana, mentre da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14.30 fino alle 17.30 per le autolinee extraurbane e servizio ferroviario.

Il Comune di Torino, per agevolare il traffico, sospende per tutta la giornata la Ztl centrale. In vigore i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella Ztl Area Romana e Valentino.

foto di ©Rawsht Twana