A differenza di altri paesi europei (uno su tutti, il Regno Unito) la storia delle scommesse sportive in Piemonte come in tutte le altre regioni, attraverso luoghi fisici come le agenzie, è relativamente recente.

La schedina del Totocalcio da giocare nelle ricevitorie autorizzate è stata per tantissimi anni l’unico modo di fare previsioni sui risultati calcistici e solo alla fine degli anni ’90 sono state assegnate le prime concessioni per le agenzie di betting che hanno permesso agli appassionati di puntare danaro legalmente su una serie di eventi sportivi, innanzitutto le scommesse sul calcio.

Nella nostra contemporaneità tutto cambia talmente in fretta da non permetterci il lusso di acquistare un’abitudine, così le agenzie hanno dovuto molto velocemente cedere una parte del proprio pubblico a un altro ecosistema che già si affacciava: il mondo delle scommesse online, entrate nel mercato italiano poco dopo l’avvento delle agenzie fisiche.

Il calcio resta la punta di diamante nelle preferenze degli italiani e le scommesse online hanno un grande successo anche nel virtuale. Sono molteplici infatti i portali su cui è possibile aprire un conto con l’operatore scelto (naturalmente un operatore con licenza ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), registrarsi con i documenti (è vietato giocare ai minori di 18 anni) e accettare il regolamento del sito di gioco.

I siti di betting garantiscono un gioco in totale sicurezza e velocità, direttamente sul proprio smartphone attraverso le app dedicate, e in caso di vittoria, tutto continua ad avvenire online in modo semplice e garantito.

Aprendo un conto gioco si accede a una serie di servizi e bonus di entrata in tempo reale, che permettono di effettuare una serie di giocate gratuite.

Per quanto riguarda le scommesse calcio, nello specifico è possibile anche giocare live prevedendo i risultati dei mach in corso e seguire le oscillazioni delle quote.

Si gioca sui risultati dei campionati italiani e esteri (non solo di Serie A), maschili e femminili, comprese le coppe nazionali e internazionali e sul capocannoniere.

Sono molti i portali dedicati ai consigli su come giocare e per chi sentisse di voler tentare la fortuna non sarebbe difficile reperire consistenti informazioni sui metodi di previsione e sui sistemi e le strategie migliori.

Photo by Noah Silliman on Unsplash