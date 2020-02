A questo esempio di antifascismo militante va non solo il nostro ringraziamento, ma tutta la nostra solidarieta’ e il nostro sostegno”. Cosi’ in una nota il Comitato di sezione Anpi Nizza Lingotto, dopo gli scontri avvenuti ieri al Campus Einaudi tra esponenti del Fuan e studenti antifascisti, tre dei quali sono stati arrestati dalla polizia. “Gli studenti antifascisti hanno cercato di allontanarli dall’Universita’ – dicono dall’associazione dei partigiani – ma hanno subito diverse cariche, molti sono i feriti e tre studenti sono stati arrestati. Ci uniamo a loro per chiedere il rilascio degli antifascisti arrestati. Ci chiediamo come l’Universita’ possa ancora permettere che gruppi di fascisti attraversino quegli spazi con volantini di odio e razzismo e per di piu’ scortati dalla polizia. Fuori i fascisti dai quartieri, dalle scuole e dall’Universita