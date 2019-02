Attraverso un commento sulla sua pagina facebook, il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Damiano Carretto, sostiene che a Torino si stia vivendo, da quando è avvenuto lo sgombero dell’Asilo, in un clima da stato di polizia.

Per rafforzare la sua tesi il consigliere comunale pentastellato pubblica un post di Radio Blackout, la radio vicino all’area anarchica e antagonista, con l’immagine della polizia sul tram, mentre controlla chi sta andando ad un presidio davanti a Palazzo di Città.

Scrive Carretto: «Mi sono preso un po’ di tempo per evitare di commentare a caldo quello che è successo ieri. Guardo il video e sono molto turbato dalle modalità con cui le forze dell’ordine hanno operato nella giornata di oggi».

Aggiunge il grillino: «Mai avrei voluto vedere agenti in tenuta antisommossa irrompere su un mezzo pubblico senza nessuna attenzione e preoccupazione verso i passeggeri presenti a bordo ingnari di cosa stesse succedendo e coinvolti malgrado la loro volontà. Non è questa la modalità di operare che mi aspetto in questa città da chi è chiamato a tutelare i cittadini. Ogni azione chi chi deve tutelare l’ordine pubblico deve mettere al primo posto la sicurezza e il rispetto verso i nostri concittadini».

«Mi auguro che chi di dovere metta fine al più presto a questo clima da stato di polizia (il quartiere Aurora è ormai militarizzato da giorni) , utile solo ad alimentare la tensione sociale. La violenza non è mai giustificata, da qualsiasi lato la si guardi», conclude Damiano Carretto.