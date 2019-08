Ammontano a quasi quasi milioni di euro, cifra superiore a quella dello scorso anno, i contributi stanziati a favore delle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2018-2019.

In questo modo la Regione Piemonte «riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie, non dipendenti da enti locali territoriali, purché – si legge in una nota – non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini».

Sono 233 i Comuni finanziati, a cui si aggiungono i fondi destinati direttamente a 51 istituti scolastici sparsi per il Piemonte. «Si tratta di un atto che conferma la nostra attenzione per i territori – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino – e per le scuole che, in questi territori, svolgono un’importantissima funzione sociale ed educativa. Reputo molto importanti, in particolare, i contributi erogati a favore delle zone disagiate e di montagna. La nostra azione di governo sarà finalizzata, anche per quanto riguarda l’Istruzione, a garantire un servizio scolastico capillare e di qualità e ad arrestare il fenomeno dello spopolamento».