Il Consiglio federale straordinario della Federazione italiana giuoco calcio, ha confermato la sospensione della Serie A fino al 3 aprile causa emergenza Coronavirus, ma non ha deciso nulla per il futuro. La riunione convocata dal presidente federale Gabriele Gravina è durata due ore ed è stato convocato un nuovo Consiglio il 23 marzo, solo allora si dovrà decidere come recuperare le due giornate di campionato e le semifinali di Coppa Italia. Varie le ipotesi. Da quelle di giocare il 20 maggio e il 31 maggio, con quindi lo slittamento della fine del Campionato a quelle più drastiche: assegnazione del titolo tramite playoff, playout per la retrocessione in B; assegnazione del titolo in base alla classifica attuale.

Ultima ipotesi: non assegnazione dello scudetto e comunicazione alla Uefa delle società qualificate per le coppe europee.

Per quanto riguarda la Coppa Italia si giocherebbe una sorta di finale a quattro in estate.