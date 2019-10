Pubblicato il bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata solamente ON LINE entro le ore 14,00 del 10 ottobre 2019 collegandosi al seguente indirizzo (https://domandaonline.serviziocivile.it)

Per presentare domanda occorre necessariamente essere in possesso dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2rilasciata da soggetti accreditati all’Agenzia per l’Italia Digitale (che attualmente sono 9. Alcuni di essi richiedono un pagamento altri invece sono gratis). In base al provider che si decide di utilizzare potrebbero esserci delle tempistiche differenti, pertanto ti invitiamo a richiedere lo Spid quanto prima. www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

Per facilitare la ricerca dei progetti di Legacoop, una volta collegatoti al sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile, ti consigliamo di avviare la ricerca attraverso la Regione, il nome progetto, il codice progetto prendendo i dati riportati nei file di cui sotto.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando, pena l’esclusione.

I requisiti per presentare domanda:

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari ed alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadini italiani

– cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea;

– cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

– non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materia esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

– abbiano già prestato servizio civile, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista

– abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda l’aver già svolto servizio civile nell’ambito di Garanzia Giovani e nell’ambito del progetto sperimentale IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari.

Per ulteriori informazioni si invita a leggere il bando di riferimento qui allegato.

Le selezioni si svolgeranno in base ai criteri contenuti nel sistema di selezione depositato presso il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizio Civile Legacoop Piemonte

Tel. 011/5187169

E mail: serviziocivile@legacoop-piemonte.coop

Orari: Lunedi – Venerdì ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

BANDO 2019

