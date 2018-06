Sgombero all’alba per la palazzina di corso San Maurizio, occupata lo scorso 4 maggio dagli squatter. L’operazione è stata condotta dalla questura di Torino nelle prime ore del mattino quando nella struttura non era presente nessuno.

Si tratta del secondo sgombero in pochi mesi nella zona dei Giardini Reali dopo che lo scorso dicembre erano stati messi i sigilli al Fenix, storica occupazione all’angolo tra corso San Maurizio e via Rossini. Così come la struttura sgomberata oggi era già stata occupata circa 20 anni fa ed era conosciuta come Rosalia.