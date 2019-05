Operazione delle Polizia Municipale questa mattina in Barriera di Milano dove è stato sgomberato l’accampamento di nomadi di via Monteverdi. Un’operazione accolta con soddisfazione dal capogruppo della Lega in consiglio comunale e neo consigliere regionale Fabrizio Ricca: «A Barriera di Milano deve tornare la legalità in ogni via e per questo non possiamo che ringraziare la polizia che è intervenuta».

«Per troppo tempo Torino nord è stata abbandonata e i suoi residenti sono stati lasciati soli a convivere con abusivismo, criminalità e pericoli. Le azioni delle forze dell’ordine e del ministero guidato da Matteo Salvini vanno nella direzione di riappropriarsi di intere aree cittadine considerate porti franchi da chi ha cattive intenzioni. Così non deve più essere: siamo accanto ai cittadini di Barriera di Milano e ci saremo sempre» conclude Ricca.