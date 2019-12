Questa mattina sono finite le operazioni di sgombero del campo rom di via Germagnano. Nei prossimi giorni si procederà all’abbattimento delle baracche e alla bonifica del sito. Il progetto di riqualificazione è legato al piano interistituzionale firmato tra comune, regione, prefettura e ministero nei giorni scorsi. I 72 abitanti del campo, di cui 36 minori, sono già stati ricollocati in nuove sistemazioni abitative.

«Per queste persone» spiega la vicesindaca Sonia Schellino «Rappresenta l’inizio di un percorso che, come prevede il nuovo regolamento comunale sui campi nomadi e l’accordo interistituzionale sottoscritto qualche giorno fa in Prefettura, punta a coniugare legalità e inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un patto che implica specifici doveri e il rispetto di regole. Un percorso di inclusione abitativa per questa parte della comunità Rom bosniaca» aggiunge la Schellino «Che, ne siamo consapevoli, non sarà semplice, anche perché non tutti i nuclei hanno maturato in completa autonomia la scelta di uscire dal campo. Tuttavia le opportunità di inclusione offerte dalle istituzioni dovranno essere utilizzate responsabilmente dalle persone per consentire loro di raggiungere una condizione di autonomia nella piena legalità».

«Dopo mesi di lavoro coordinato con istituzioni e realtà del territorio, questi sono i risultati del Modello Torino per il superamento delle emergenze sociali che in questa città sopravvivono da troppi anni» ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino «Ecco i fatti, è il primo passo per il superamento definitivo di questo campo rom autorizzato che da oggi è libero. Ed entro i primi giorni di gennaio tutta l’area sarà pulita».

«L’inizio dello sgombero di via Germagnano è il primo passo verso una legalità diffusa». Così l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca: «Lo avevamo promesso ai cittadini: la Regione sarà il principale artefice della riqualificazione delle aree che vivono problemi di degrado e sicurezza» dichiara Ricca «È l’inizio dello sgombero del campo nomadi di via Germagnano va proprio in questa direzione. Vogliamo fare in modo che la comunità nomade viva in modo dignitoso e che i residenti non siano costretti a convivere con l’abusivismo. Quello di oggi è solo un primo passo ma porterà, anche grazie alla legge regionale sui campi nomadi, a un superamento dei campi per come li conosciamo fino a oggi».