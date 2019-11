Xavier Bellanca , uno dei due social media della sindaca di Torino Chiara Appendino, è stato aggredito durante la manifestazione dei rider, che protestavano contro lo sgombero della Cavallerizza.

Secondo il racconto di Bellanca sarebbe stato riconosciuto, circondato da alcuni manifestanti e aggredito, con calci, insulti e sputi.

Il fatto sarebbe accaduto durante un blocco stradale da parte dei Rider. Con Xavier c’era l’altra media social, Caterina Pregliasco, che non avrebbe subito aggressioni.

Sulla vicenda indaga la Digos.

La protesta si è svolta questa sera sotto Palazzo di Città. I manifestanti hanno appeso davanti al Municipio lo striscione “casa rider non si tocca ogni politicante deve chiudere la bocca”. “Casa rider””La Cavallerizza non si tocca” e “non abbiamo amici in Comune” sono due degli slogan lanciati durante la manifestazione.

«Solidarietà a Xavier Bellanca, i riders non sono gli artisti di Cavallerizza giusto per essere precisi», commenta l’assessore comunale all’Urbanistica Antonino Iaria. Solidarietà a Bellanca è anche dal consigliere M5S, ex presidente del Consiglio comunale, Fabio Versaci: «Purtroppo si sentono rivoluzionari ma si comportano da fascistelli», scrive l’esponente pentastellato.

Solidarietà al social media anche dal Partito Democratico, per bocca del capogruppo in Sala Rossa Stefano Lo Russo: «Esprimiamo la nostra solidarietà a Xavier Bellanca. La violenza va sempre condannata».