Hanno usato un furgone con logo di un noto servizio di spedizioni per violare i divieti e circolare liberamente per la città. A scoprirli la polizia che durante un controllo in zona Mirafiori li ha visti circolare intorno alla mezzanotte via Onorato Vigliani insospettendosi per l’orario, troppo tardi per effettuare consegne a domicilio.

A bordo del mezzo ci sono due uomini che non hanno la tipica uniforme del personale e ubriachi che non sanno fornire spiegazioni sul perché sono in giro a quell’ora. I due oltre a essere stati denunciati per non aver rispettato il decreto per l’emergenza Coronavirus, avevano a loro carico precedenti ed erano entrambi ricercati.