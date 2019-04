«Non si tratta di una lista populista, ma una lista che risponde ai problemi che la gente e le aziende piccole grandi vivono sulla proprio pelle».

Le parole sono di Mino Giachino, promotore della petizione online “Sì Tav” e tra gli organizzatori delle manifestazioni a favore della Torino-Lione degli scorsi mesi.

Oggi la sua lista civica, ideata insieme Gian Luca Vignale, Sì Tav, Sì lavoro per il Piemonte nel cuore” è stata registrata in Tribunale e correrà nelle prossime elezioni del 26 maggio per le Regionali piemontesi in appoggio del candidato del centrodestra Alberto Cirio.

Si tratta della prima lista civica di destra presentata sul territorio.

«Una Lista che parla di problemi concreti della società piemontese, la bassa crescita e il lavoro. L’unica novità di queste elezioni regionali che potranno dire una cosa chiara sulla Tav e sul rilancio di una delle regioni più importanti del nostro Paese» – afferma Giachino

«Non una lista populista – prosegue Giachino – ma una lista che risponde ai problemi che la gente e le aziende piccole e grandi vivono sulla proprio pelle, dopo 20 anni in cui per la prima volta il Piemonte è cresciuto meno della media nazionale così che Torino e la Prima Città in Italia per disoccupazione giovanile e per cassa integrazione. Per questi motivi parteciperemo al Corteo del Primo Maggio».

«Il fatto che oggi alcuni partiti aggiungano nel simbolo la Tav è solo la conferma del ritardo dei partiti tradizionali a capire la situazione economica e sociale di Torino e del Piemonte», conclude Giachino.