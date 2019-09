Sergio Chiamparino da sconfitto ad occupante. Sergio “il fortunato”, il Chiampa buono per ogni stagione e per ogni alleato anche quello a Cinque Stelle. Chiamparino il giovane anche quando non lo è più.

Ed eccolo ora consigliere di opposizione occupare l’emiciclo dell’aula del consiglio regionale piemontese e srotolare il quesito referendario, con cui il centrodestra chiede l’abrogazione della quota proporzionale della legge elettorale nazionale.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone osserva, scuote la testa e rivolto al ribelle Chiamparino mormora un “Sic transit gloria mundi!”