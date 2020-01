La sindaca Chiara Appendino si è congratulata con le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto nel 2019 che ha portato a un calo del 28 per cento dei reati e a un aumento degli arresti, come riportano i dati della Questura diffusi oggi.

«Aumenta dunque la sicurezza reale in città – commenta la sindaca – Vi è tuttavia ancora da fare per ciò che riguarda la sicurezza percepita. Su questo tema insieme alle altre Istituzioni, con il Patto per la Sicurezza Integrata».

«L’obiettivo ultimo di una società è quello di creare le condizioni affinché i reati calino in maniera naturale e che sia necessario il minor numero di arresti possibile. Per questo motivo dunque proseguiremo, come ormai facciamo da quando ci siamo insediati, con opere di riqualificazione, con più luce nei quartieri, creando più spazi di aggregazione e comunità, promuovendo campagne di sensibilizzazione e formazione. Ancora una volta, grazie a tutte e tutti coloro che contribuiscono a rendere Torino una città più bella e sicura per tutte e tutti», conclude Appendino.