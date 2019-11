Il gioco d’azzardo ha molte sfaccettature e spesso connotazioni negative. Basta dire la parola “azzardo”, e si va con la mente a giocatori ludopatici, scommesse illegali e così via. Un mondo losco in cui si annidano oscuri pericoli. In realtà il gioco d’azzardo è un’attività legale, gestita dallo Stato e promossa come un divertimento. L’azzardo è il biglietto della lotteria o il tagliando gratta e vinci che acquistiamo all’autogrill. È scommettere sui risultati delle partite di serie A, giocare una schedina al totocalcio, e anche farsi una partita alla roulette online. Gioco d’azzardo è anche provare le slot machine nei casino su internet. Tutte queste attività in Italia sono perfettamente legali e anche sicure.

Ma perché, tendenzialmente, ci fidiamo più di un biglietto della lotteria acquistato dal tabaccaio, che di una slot machine online? I motivi sono diversi, e con questo articolo vogliamo chiarire perché i casino online sono sicuri. Chi comincia a giocare in maniera consapevole su un sito di casino AAMS non corre alcun rischio, né per se stesso, né per le proprie finanze.

Giocare in sicurezza, ma solo sui casino AAMS

Vi è un primo enorme spartiacque quando si decide di giocare in un casino online, ed è scegliere tra siti di gioco legali e siti che non lo sono. Questa prima scelta è il discrimine principale tra gioco d’azzardo sicuro e quello che non lo è. Per fare un esempio è la stessa differenza che passa tra giocare al casino di Sanremo e in una bisca clandestina. Soltanto i siti di casino legali AAMS sono sicuri, e solo quelli offrono al giocatore tutte le garanzie di cui ha bisogno.

I casino online AAMS o ADM come questi sono legali in Italia e controllati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Hanno un numero di concessione, un dominio che termina con .it e il logo AAMS / ADM sul loro sito di gioco. I giocatori che si iscrivono a questi casino legali, potranno essere certi che le loro attività di gioco saranno prive di rischi. Da evitare i casino online che non presentano queste caratteristiche. Anche se sono siti di operatori di gioco conosciuti, e legali in altri stati europei.

Sui siti di gioco AAMS tutti i dati dei giocatori saranno conservati e protetti, tutte le comunicazione con il casino saranno crittografate secondo i protocolli di sicurezza previsti. Sarà impedito l’accesso ai giocatori minorenni, e anche i giochi seguiranno le regole imposte dall’ADM. Tutti questi fattori sono alla base di un’attività di gioco sicura.

Sicurezza, comunicazione e assistenza

I siti di casino online legali in Italia, devono operare sul mercato rispettando i criteri della scurezza, con gli strumenti già descritti. Devono inoltre assicurare una comunicazione chiara e trasparente con il giocatore. A partire dal momento in cui si iscrive, attraverso il contratto di gioco. Tutto ciò che riguarda il rapporto tra casino e giocatore deve essere inserito all’interno del contratto. Inoltre il casino informa su metodi di pagamento, si prelievo, sulle tempistiche. Per ogni gioco, il sito dovrà allegare le caratteristiche e il funzionamento dello stesso, la tabella dei pagamenti. Regolamenti, termini e condizioni dovranno essere sempre accessibili al giocatore. Solo con tutte le informazioni disponibili, infatti si potrà avere una modalità di gioco consapevole. I migliori casino online AAMS rendono disponibili ai giocatori anche i risultati reali relativi ai singoli giochi, che si affiancano a quelli previsti e dichiarati.

Inoltre i casino online AAMS dovranno fornire un’assistenza in italiano, su più canali, e possibilmente tutti i giorni. Link di aiuto, numeri utili, test di autovalutazione, potranno essere uno strumento utile per chi avverte di avere problemi con la propria modalità di gioco. Anche la prevenzione è uno strumento importante per i casino online sicuri.