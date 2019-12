Le note sono quelle del celebre canto partigiano “Bella Ciao”. Ma le parole, in inglese, sono dedicate ai problemi del cambiamento climatico e alla lotta per la difesa del Pianeta.

Si intitola “Sing for the climate” e domani sarà intonata dai ragazzi torinesi del Fridays for future che si sono dati appuntamento in piazza Castello alle 14.30.

Un’occasione speciale non solo perché sarà la 50 esima manifestazione del movimento torinese, ma anche perché Greta Thunberg ha annunciato che sarà proprio a Torino per incontrare i ragazzi che da lei hanno tratto ispirazione. Le parole stanno girando in queste ore attraverso le chat di WhatsApp tra i ragazzi del Movimento.

Ecco il testo che, come detto, verrà cantato in piazza: