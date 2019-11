Per serie tv inglese realizzata per Sky, riprese a Torino tra il 7 e il 10 gennaio 2020, cercasi comparse.

L’impegno sarà di una o più giornate nel periodo, retribuzione per i selezionati 86 euro lordi a giornata.

Le scene sono ambientate in un Castello, epoca storica Fine 1500.

Serviranno solo uomini (soldati e nobili) con:

altezza tra 1.75 e 1.85

taglie tra la 48 e la 52

capelli lunghezza media/ lunghi

Ottimo chi avesse barba o pizzetto.

Serviranno anche persone di origine Nord o Est Europea, Asiatiche, Maghreb/ Medio Orientali e Africane.

Essendo un film in costume non vanno bene persone con sopracciglia “ritoccate”, con colore dei capelli non naturale, rasature o doppi tagli, tatuaggi in zone visibili del corpo (es. collo, polsi..) o con abbronzatura artificiale.

I candidati possono presentarsi DOMANI VENERDI 28/11 all’interno della fascia oraria 9.30-18.30 presso la sala casting del Cineporto in Via Cagliari 40/e a Torino.

Portare fotocopie di carta di identità, codice fiscale, Iban conto corrente preferibilmente stampato e non scritto a mano con indicato nominativo intestatario conto.

Per persone di origine extra comunitaria anche fotocopie ben leggibili di permesso di soggiorno e passaporto.

Al casting verranno effettuate solo le foto da presentare alla regia per le selezioni.

È possibile presentarsi in qualsiasi momento all’interno della fascia oraria, tempi di attesa in base all’affluenza.