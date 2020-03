Anche Smat segue le disposizioni ministeriali per evitare il diffondersi del Coronavirus Covid-19. La società invita infatti la clientela a limitare gli accessi agli sportelli, e preferire quando possibile il contatto telefonico al numero verde 800 010 010 o visitando il sito internet www.smatorino.it.

L’accesso alle sale d’attesa delle varie sedi, inoltre, sarà limitato a quattro persone contemporaneamente: misura in vigore sia in corso XI Febbraio 22 a Torino che in via Vigone 42 a Pinerolo. Mentre per gli sportelli di Ivrea, in via Miniere 65 e di Chivasso, in via Po 6, gli utenti saranno invece invitati ad attendere all’esterno.

Chiusi fino a lunedì 16 marzo per motivi precauzionali i restanti sportelli dell’area metropolitana torinesi.

Inoltre in tutte le sale dedicate all’utenza Smat ha messo a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio della mani.